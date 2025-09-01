La Mercedes è chiara sul MIGLIORAMENTO che sta cercando da Antonelli per trattenerlo

Andrea Kimi Antonelli torna ad attirare critiche dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi a seguito di un incidente con Charles Leclerc. Il giovane pilota della Mercedes, nel tentativo di superare il corridore della Ferrari, ha provocato un contatto che ha messo fine alla gara di Leclerc.

Secondo Toto Wolff, responsabile del team Mercedes, si tratta di un errore dal quale Antonelli ha ancora molto da imparare.

I problemi e i momenti difficili di Antonelli si sono acuiti in questa stagione. Fin dall’inizio del campionato europeo il pilota italiano non è riuscito a raggiungere i risultati attesi.

Dopo la pausa estiva, a Zandvoort ha nuovamente deluso: sebbene la sua performance in pista non presentasse errori evidenti, una manovra imprudente ha eliminato Leclerc, a seguito dell’impatto con il rivale monegasco. La penalizzazione di dieci secondi, aumentata di ulteriori cinque per aver ecceduto il tempo di pit, lo ha lasciato classificato in sedicesimo posto, senza guadagnare punti.

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Wolff commenta su Antonelli

Wolff ha voluto chiarire la sua posizione dopo la gara a Zandvoort. "Voglio che Kimi continui a rischiare nei sorpassi aggressivi, anche se a volte questo comporta degli errori. Quando abbassi il filtro, il pericolo è reale ed è proprio questo il tipo di determinazione che ci serve", ha dichiarato l’austriaco, secondo Motorsport.com.

"Durante la gara mi sono chiesto cosa sarebbe successo se Kimi avesse superato un Ferrari. Gli appassionati italiani avrebbero applaudito un pilota che si spinge al limite nonostante i rischi. Mi rammarico per quanto accaduto, sia per Charles che per la Ferrari."

Dopo la gara, Antonelli ha dimostrato di possedere una notevole maturità nonostante la giovane età, visitando il motorhome della Ferrari per scusarsi personalmente con i suoi connazionali.

Questo gesto, lodato persino da Fred Vasseur su Canal Plus, è stato definito un segno di classe, qualcosa che pochi avrebbero avuto il coraggio di fare. Ora, il pilota deve ricaricare le energie in vista della prova casalinga, il Gran Premio d'Italia a Monza.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!