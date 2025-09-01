Mercedes ammette FALLIMENTO ed errore con Antonelli

Toto Wolff ammette che forse si sia spinto troppo oltre nel schierare direttamente Kimi Antonelli in Mercedes, ma il capo del team ribadisce che il colosso tedesco continua a credere nel prodigio di 18 anni.

Kimi Antonelli ha fatto il suo esordio in questa stagione di Formula 1 con la scuderia Mercedes, distinguendosi come il pilota più giovane in griglia. Di solito un debutante viene formatosi in squadre minori, come avvenne per Max Verstappen in Toro Rosso, Charles Leclerc in Sauber o George Russell in Williams.

Per questo motivo tutte le attenzioni si sono concentrate sul giovane italiano. Già durante una sessione di prove libere del 2024 sono emersi dei problemi: nella sua prima curva ad alta velocità, di fronte al pubblico di casa, il pilota ha perso il controllo, causando un incidente che lo ha ostacolato.

Antonelli sotto pressione

"Se devo essere onesto, credo di avergli imposto una pressione eccessiva", ha dichiarato Wolff in un'intervista a GP Fans. "Pensavamo che fosse un’idea fantastica far correre Kimi durante la prima sessione a Monza, sperando che facesse valere il suo talento. Ripensandoci, potrebbe essere stato un errore: non si tratta di una mancanza di capacità nel gestire la vettura, ma se avesse completato il giro senza intoppi, avrebbe guadagnato un momento fondamentale per rafforzare la sua fiducia. È per questo che ora corre in una Mercedes."

Il dirigente austriaco ha proseguito: "Kimi si trova in una situazione piena di sfide, soprattutto competendo contro un compagno di squadra che sfrutta al massimo le potenzialità del mezzo, il che lo mette inevitabilmente sotto i riflettori. Noi continuiamo a credere in lui, ma è chiaro che ha bisogno di tempo. È questa la strada che abbiamo scelto, una scommessa a lungo termine: un weekend di gara o una singola sessione difficile non possono mettere in dubbio la nostra fiducia."

