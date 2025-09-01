CONFERMATO: Antonelli incontra la Ferrari in Olanda

Andrea Kimi Antonelli ha fatto nuovamente parlare di sé al Gran Premio dei Paesi Bassi, eliminando Charles Leclerc dalla gara con una mossa controversa.

Dopo la competizione, il pilota italiano si è recato personalmente al motorhome della Ferrari per porgere le sue scuse al team. Finora, la stagione di Antonelli si è rivelata deludente: sin dall’inizio del campionato europeo ha collezionato quattro abbandoni, una decima ottava posizione, un sedicesimo posto in Belgio e soltanto un punto in Ungheria.

Paradossalmente, durante una breve apparizione in Canada ha conquistato il suo primo podio, mentre in Belgio si è trovato completamente sopraffatto, concludendo la gara in lacrime davanti ai media. Dopo la pausa estiva, la prestazione a Zandvoort non ha certi risultati attesi.

Drama a Zandvoort

Nonostante abbia completato la corsa, Antonelli ha colpito inaspettatamente Leclerc con un’azione brusca che ha colpito duramente il pilota monegasco, costringendolo ad abbandonare la gara. L'incidente ha generato grande frustrazione per Leclerc, il secondo pilota Ferrari ad abbandonare quella domenica. Il pilota italiano ha subito una penalizzazione di dieci secondi, seguita da ulteriori cinque per aver superato il limite di velocità in pit-stop, lasciandolo sedicesimo in classifica e senza punti.

Nonostante queste difficoltà, il talento di Antonelli resta indiscusso. Al termine della gara, il pilota si è recato al motorhome del team per chiedere scusa ai suoi compagni, gesto di umiltà e professionalità elogiato da Fred Vasseur. "È un atto di classe. Molti non avrebbero fatto lo stesso", ha dichiarato Vasseur a Canal Plus. Adesso l’italiano deve ritrovare il giusto equilibrio, con l’appuntamento casalingo a Monza già alle porte.

