Kimi Antonelli Oggi: Provoca il caos al GP d'Olanda; Tradisce la Ferrari
Domenico 31° agosto 2025
Il Gran Premio dei Paesi Bassi ha nuovamente confermato il dominio della McLaren in una gara costellata di imprevisti. Oscar Piastri ha trionfato grazie a una prestazione impeccabile, mentre il circuito di Zandvoort ha visto ben tre safety car e continui scambi di posizione, rendendo la competizione estremamente imprevedibile. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha compiuto una svolta drammatica per la Ferrari, tradendo il suo paese e compromettendo le ambizioni del team italiano al Gran Premio dei Paesi Bassi. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio dei Paesi Bassi si è concluso e, subito dopo il traguardo a Zandvoort, Toto Wolff ha rilasciato dichiarazioni sul futuro della Mercedes che hanno suscitato non poche reazioni, in particolare da parte di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha scatenato il caos al Gran Premio dei Paesi Bassi, causando una drammatica svolta per Charles Leclerc. Durante la gara a Zandvoort, una manovra imprudente del giovane pilota ha portato il campione monegasco fuori pista: il contatto con una monoposto Mercedes lo ha costretto a colpire il muro, cancellando ogni speranza di completare la gara in condizioni normali. LEGGI DI PIÙ
