Piastri vince il campionato al GP d'Olanda; Sainz e Antonelli creano il caos.

Il Gran Premio dei Paesi Bassi ha nuovamente confermato il dominio della McLaren in una gara costellata di imprevisti. Oscar Piastri ha trionfato grazie a una prestazione impeccabile, mentre il circuito di Zandvoort ha visto ben tre safety car e continui scambi di posizione, rendendo la competizione estremamente imprevedibile. La prima safety car si è schierata al giro 23, quando Lewis Hamilton, a causa delle scarse condizioni meteo, ha perso il controllo della sua monoposto, costringendolo all’abbandono e aggravando una stagione già difficile con la Ferrari.

Un episodio altrettanto drammatico si è verificato al giro 54: nonostante un inizio promettente, Antonelli ha innescato il secondo intervento delle safety car, entrando in collisione con Charles Leclerc e provocando l’abbandono del pilota. Fernando Alonso, in monoposto Aston Martin, ha concluso in zona punti, sebbene il risultato non abbia soddisfatto le aspettative. Nel frattempo, nella lotta interna della Williams, Alexander Albon ha superato Carlos Sainz, mentre Franco Colapinto ha realizzato il miglior risultato stagionale, con undicesima posizione, pur continuando a faticare per ottenere punti.

La giornata per la Ferrari è stata particolarmente negativa, con entrambi i piloti costretti all’abbandono. I Racing Bulls hanno invece colto l’opportunità offerta dall’uscita di Lando Norris, che ha dovuto ritirarsi a causa di un malfunzionamento tecnico, permettendo a Isack Hadjar di conquistare il suo primo podio stagionale. Una gara ricca di colpi di scena che testimonia la competitività in continua evoluzione dei team in pista.

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Com'è terminato il Gran Premio dei Paesi Bassi 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!