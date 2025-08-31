Mercedes, imminente l'annuncio sul futuro di Antonelli

Il Gran Premio dei Paesi Bassi si è concluso e, subito dopo il traguardo a Zandvoort, Toto Wolff ha rilasciato dichiarazioni sul futuro della Mercedes che hanno suscitato non poche reazioni, in particolare da parte di Andrea Kimi Antonelli.

Dopo la gara, Wolff ha illustrato i piani per il 2026, rivelando che la formazione del team è già stata definita. Dopo mesi di tensione attorno a Verstappen, è emerso con chiarezza che il tetracampeggione mondiale manterrà il suo attaccamento ai Red Bull anche nella prossima stagione.

Le prestazioni altalenanti viste in pista, unite a una valanga di voci, avevano fatto ipotizzare un possibile cambio di rotta verso la Mercedes, soprattutto dopo che George Russell non ha ricevuto un rinnovo contrattuale. Tuttavia, gli eventi recenti hanno convinto Verstappen a restare fedele al suo attuale team.

Conferma di Wolff

D'altra parte, Mercedes ha fornito ancora pochi dettagli riguardo ai piloti che guideranno il team nel 2026. La pressione su Andrea Kimi Antonelli è in costante aumento e il giovane italiano ha vissuto un weekend a Zandvoort che avrebbe preferito dimenticare. Tutti gli indizi fanno pensare che torneremo a vedere Antonelli al fianco di Russell nelle Silver Arrows nella stagione a venire. Thomas Maher, di PlanetF1, ha confermato su X che, al termine della gara, Wolff ha confermato la permanenza di entrambi i piloti nel team per il 2026, con un annuncio ufficiale atteso a breve.

While no big announcement will be coming just yet, Toto Wolff has just confirmed Mercedes is set to continue with George Russell and Kimi Antonelli for 2026. #F1 #DutchGP — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) August 31, 2025

