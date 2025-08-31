Mercedes, imminente l'annuncio sul futuro di Antonelli
Mercedes, imminente l'annuncio sul futuro di Antonelli
Il Gran Premio dei Paesi Bassi si è concluso e, subito dopo il traguardo a Zandvoort, Toto Wolff ha rilasciato dichiarazioni sul futuro della Mercedes che hanno suscitato non poche reazioni, in particolare da parte di Andrea Kimi Antonelli.
Dopo la gara, Wolff ha illustrato i piani per il 2026, rivelando che la formazione del team è già stata definita. Dopo mesi di tensione attorno a Verstappen, è emerso con chiarezza che il tetracampeggione mondiale manterrà il suo attaccamento ai Red Bull anche nella prossima stagione.
Le prestazioni altalenanti viste in pista, unite a una valanga di voci, avevano fatto ipotizzare un possibile cambio di rotta verso la Mercedes, soprattutto dopo che George Russell non ha ricevuto un rinnovo contrattuale. Tuttavia, gli eventi recenti hanno convinto Verstappen a restare fedele al suo attuale team.
Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
Conferma di Wolff
D'altra parte, Mercedes ha fornito ancora pochi dettagli riguardo ai piloti che guideranno il team nel 2026. La pressione su Andrea Kimi Antonelli è in costante aumento e il giovane italiano ha vissuto un weekend a Zandvoort che avrebbe preferito dimenticare. Tutti gli indizi fanno pensare che torneremo a vedere Antonelli al fianco di Russell nelle Silver Arrows nella stagione a venire. Thomas Maher, di PlanetF1, ha confermato su X che, al termine della gara, Wolff ha confermato la permanenza di entrambi i piloti nel team per il 2026, con un annuncio ufficiale atteso a breve.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia
- 1 ora fa
Piastri vince il campionato al GP d'Olanda; Sainz e Antonelli creano il caos.
- Oggi 17:04
Mercedes, imminente l'annuncio sul futuro di Antonelli
- 2 ore fa
Mercedes F1: emerge un nuovo sostituto di Antonelli
- 3 ore fa
Antonelli TRADISCE la Ferrari
- Oggi 18:49
Colpo psicologico per Hamilton dopo un weekend drammatico
- Oggi 18:30
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto