Antonelli TRADISCE la Ferrari

Andrea Kimi Antonelli ha compiuto una svolta drammatica per la Ferrari, tradendo il suo paese e compromettendo le ambizioni del team italiano al Gran Premio dei Paesi Bassi.

Durante la gara a Zandvoort, in una manovra audace accanto a Charles Leclerc, ha perso il controllo della vettura provocando un contatto con l'auto del pilota monegasco. L'incidente ha forzato l'intervento immediato della safety car, cancellando le speranze di un risultato positivo per Ferrari e mettendo in discussione la solidità di una squadra solitamente protagonista.

A seguito del contatto, Leclerc ha subito una penalità di dieci secondi, a cui si è aggiunta un'ulteriore sanzione di cinque secondi per eccesso di velocità in pit lane. Questi quindici secondi di penalizzazione hanno fatto precipitare Antonelli dal sesto al sedicesimo posto, eliminando così le possibilità di ottenere punti preziosi e minando l'onore della leggendaria scuderia italiana.

