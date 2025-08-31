close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Antonelli TRADISCE la Ferrari

Antonelli TRADISCE la Ferrari

Alessandro Lombardo
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Andrea Kimi Antonelli ha compiuto una svolta drammatica per la Ferrari, tradendo il suo paese e compromettendo le ambizioni del team italiano al Gran Premio dei Paesi Bassi.

Durante la gara a Zandvoort, in una manovra audace accanto a Charles Leclerc, ha perso il controllo della vettura provocando un contatto con l'auto del pilota monegasco. L'incidente ha forzato l'intervento immediato della safety car, cancellando le speranze di un risultato positivo per Ferrari e mettendo in discussione la solidità di una squadra solitamente protagonista.

A seguito del contatto, Leclerc ha subito una penalità di dieci secondi, a cui si è aggiunta un'ulteriore sanzione di cinque secondi per eccesso di velocità in pit lane. Questi quindici secondi di penalizzazione hanno fatto precipitare Antonelli dal sesto al sedicesimo posto, eliminando così le possibilità di ottenere punti preziosi e minando l'onore della leggendaria scuderia italiana.

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Come è terminato il Gran Premio dei Paesi Bassi del 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia
Ferrari

Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia

  • 1 ora fa
Piastri vince il campionato al GP d'Olanda; Sainz e Antonelli creano il caos.
Formula 1

Piastri vince il campionato al GP d'Olanda; Sainz e Antonelli creano il caos.

  • Oggi 17:04
Mercedes, imminente l'annuncio sul futuro di Antonelli
Mercedes

Mercedes, imminente l'annuncio sul futuro di Antonelli

  • 2 ore fa
Mercedes F1: emerge un nuovo sostituto di Antonelli
Mercedes

Mercedes F1: emerge un nuovo sostituto di Antonelli

  • 3 ore fa
Antonelli TRADISCE la Ferrari
Formula 1

Antonelli TRADISCE la Ferrari

  • Oggi 18:49
Colpo psicologico per Hamilton dopo un weekend drammatico
Ferrari

Colpo psicologico per Hamilton dopo un weekend drammatico

  • Oggi 18:30
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play