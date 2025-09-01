F1 Ferrari Oggi: Penalità ENORME per Hamilton; Colpo psicologico dopo un weekend drammatico

GPFans ti porta le notizie più rilevanti su Ferrari di Domenico 31° agosto 2025 nel mondo della Formula 1.

Il Gran Premio dei Paesi Bassi ha nuovamente confermato il dominio della McLaren in una gara costellata di imprevisti. Oscar Piastri ha trionfato grazie a una prestazione impeccabile, mentre il circuito di Zandvoort ha visto ben tre safety car e continui scambi di posizione, rendendo la competizione estremamente imprevedibile. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio dei Paesi Bassi si è rivelato ancora una volta un incubo per Lewis Hamilton, che vorrebbe cancellare questo episodio dalla sua memoria. LEGGI DI PIÙ

La FIA ha imposto una sanzione a Lewis Hamilton dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota dovrà affrontare un provvedimento che avrà ripercussioni sulla sua prossima gara a Monza, incrementando la tensione tra il campione di Formula 1 e le autorità regolatrici. LEGGI DI PIÙ

