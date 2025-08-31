Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia
Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia
La FIA ha imposto una sanzione a Lewis Hamilton dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota dovrà affrontare un provvedimento che avrà ripercussioni sulla sua prossima gara a Monza, incrementando la tensione tra il campione di Formula 1 e le autorità regolatrici.
Prima dell’inizio della gara, Hamilton non ha ridotto la velocità attraversando una zona segnalata dalla doppia bandiera gialla. Di conseguenza, gli è stata assegnata una penalizzazione che comporta la retrocessione di cinque posizioni nella griglia del Gran Premio d’Italia, disputato nell’iconico scenario della casa Ferrari.
Questo provvedimento giunge in un weekend particolarmente difficile per Hamilton, che ha subito un incidente a Zandvoort costringendolo al ritiro anticipato. L’episodio accentua la pressione sul pilota e tiene i tifosi col fiato sospeso in attesa di scoprire come evolverà la situazione nella prossima competizione.
Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
Come si è concluso il Gran Premio dei Paesi Bassi 2025?
- 1. Óscar Piastri
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Alexander Albon
- 6. Oliver Bearman
- 7. Lance Stroll
- 8. Fernando Alonso
- 9. Yuki Tsunoda
- 10. Esteban Ocon
- 11. Franco Colapinto
- 12. Liam Lawson
- 13. Carlos Sainz
- 14. Nico Hülkenberg
- 15. Gabriel Bortoleto
- 16. Andrea Kimi Antonelli
- 17. Pierre Gasly
- 18. Lando Norris
- 19. Charles Leclerc
- 20. Lewis Hamilton
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia
- 1 ora fa
Piastri vince il campionato al GP d'Olanda; Sainz e Antonelli creano il caos.
- Oggi 17:04
Mercedes, imminente l'annuncio sul futuro di Antonelli
- 2 ore fa
Mercedes F1: emerge un nuovo sostituto di Antonelli
- 3 ore fa
Antonelli TRADISCE la Ferrari
- Oggi 18:49
Colpo psicologico per Hamilton dopo un weekend drammatico
- Oggi 18:30
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto