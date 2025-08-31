close global

Lewis Hamilton in front of the FIA flag

Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia

Penalità ENORME per Hamilton al GP d'Italia

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton in front of the FIA flag

La FIA ha imposto una sanzione a Lewis Hamilton dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota dovrà affrontare un provvedimento che avrà ripercussioni sulla sua prossima gara a Monza, incrementando la tensione tra il campione di Formula 1 e le autorità regolatrici.

Prima dell’inizio della gara, Hamilton non ha ridotto la velocità attraversando una zona segnalata dalla doppia bandiera gialla. Di conseguenza, gli è stata assegnata una penalizzazione che comporta la retrocessione di cinque posizioni nella griglia del Gran Premio d’Italia, disputato nell’iconico scenario della casa Ferrari.

Questo provvedimento giunge in un weekend particolarmente difficile per Hamilton, che ha subito un incidente a Zandvoort costringendolo al ritiro anticipato. L’episodio accentua la pressione sul pilota e tiene i tifosi col fiato sospeso in attesa di scoprire come evolverà la situazione nella prossima competizione.

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Come si è concluso il Gran Premio dei Paesi Bassi 2025?

