Colpo psicologico per Hamilton dopo un weekend drammatico

Il Gran Premio dei Paesi Bassi si è rivelato ancora una volta un incubo per Lewis Hamilton, che vorrebbe cancellare questo episodio dalla sua memoria.

Il sette volte campione del mondo ha perso il controllo nella seconda fase della gara, a causa di una pioggia intensa, finendo fuori pista e schiantandosi sull’asfalto. Nonostante sembrasse stesse ritrovando il ritmo, l’evento si è concluso con una premature uscita che aggiunge ulteriori complicazioni a una stagione già segnata da sfide e imprevisti.

Al termine della corsa, Hamilton ha analizzato con calma la difficile situazione, pur rivelando la sua palpabile delusione. “Come mi sento? Sto bene, la mia mente è in ordine”, ha dichiarato a GPFans.

“Ero pieno di ottimismo, avevo recuperato terreno e mi credevo pronto a lanciare un attacco. È particolarmente duro ottenere un risultato così dopo tanto impegno. Ho corso per anni e momenti come questo si contano sulle dita di una mano: davvero dolorosi.”

Giornata drammatica per la scuderia italiana

Il pilota britannico ha espresso il suo rammarico per la situazione della scuderia, sottolineando: “Io sto bene, ma mi addolora vedere la condizione del team”. Ha poi aggiunto: “Oggi avevamo chiare possibilità di guadagnare punti e sentivo che avevamo la velocità necessaria per partire alla grande. Mi aspettavo un progresso in gara, ma all’improvviso è accaduto l’imprevisto…” Nel frattempo, la frustrazione rimane intensa: nonostante i sette titoli mondiali, quest’anno i successi sembrano oscurati da errori e delusioni che pesano sull’intera stagione.

