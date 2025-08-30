F1 oggi: risultati FP1 e FP2; programma delle qualifiche olandesi
F1 oggi: risultati FP1 e FP2; programma delle qualifiche olandesi
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di venerdì 29° agosto 2025 nel mondo della Formula 1.
Risultati F1 di oggi: Un altro disastro per Antonelli, Ferrari in difficoltà per le FP1 del GP d'Olanda 2025. LEGGI DI PIÙ
Risultati F1 di oggi: Brutte notizie per la Ferrari che supera la McLaren nelle FP2 del GP d'Olanda 2025. LEGGI DI PIÙ
Qualifiche F1 di oggi: programma e canali TV per il Gran Premio d'Olanda 2025. LEGGI DI PIÙ
