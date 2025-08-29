Brutte notizie per la Ferrari che supera la McLaren nelle FP2 del GP d'Olanda
Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e concludendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.
Il due volte campione del mondo è arrivato a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.
George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti che hanno coinvolto i piloti.
Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato la seconda sessione di prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.
Resultados: FP2 GP dei Paesi Bassi
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Fernando Alonso
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Max Verstappen
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Charles Leclerc
|9
|Franco Colapinto
|10
|Nico Hulkenberg
|11
|Oliver Bearman
|12
|Kimi Antonelli
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alexander Albon
|18
|Lance Stroll
|19
|Pierre Gasly
|20
|Isack Hadjar
Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Olanda?
Fernando Alonso ha compiuto un altro miracolo con l'Aston Martin ed è stato la grande sorpresa della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Olanda 2025 di Formula 1.
Il due volte campione del mondo ha concluso quarto con un tempo di 1:10.841 secondi, battuto solo da Lance Stroll, Oscar Piastri e Lando Norris. È stato il pilota britannico a stabilire il giro più veloce con un tempo di 1:10.278 per dare il via al weekend a Zandvoort.
Alexander Albon ha concluso al quinto posto, davanti a Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto.
La Ferrari si è piazzata appena fuori dalla top 10, con i suoi due piloti al 14° e 15° posto. Inoltre, Kimi Antonelli è uscito di pista ed è rimasto bloccato nella ghiaia, costringendolo al ritiro dalla sessione.
Risultati: FP1 GP d'Olanda
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Lance Stroll
|4
|Fernando Alonso
|5
|Alexander Albon
|6
|Max Verstappen
|7
|George Russell
|8
|Carlos Sainz
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Pierre Gasly
|11
|Liam Lawson
|12
|Isack Hadjar
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Charles Leclerc
|15
|Lewis Hamilton
|16
|Yuki Tsunoda
|17
|Esteban Ocon
|18
|Franco Colapinto
|19
|Oliver Bearman
|20
|Kimi Antonelli
