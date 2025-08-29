Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e concludendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.

Il due volte campione del mondo è arrivato a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.

George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti che hanno coinvolto i piloti.

Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato la seconda sessione di prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.

Resultados: FP2 GP dei Paesi Bassi

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Fernando Alonso 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Lewis Hamilton 7 Yuki Tsunoda 8 Charles Leclerc 9 Franco Colapinto 10 Nico Hulkenberg 11 Oliver Bearman 12 Kimi Antonelli 13 Gabriel Bortoleto 14 Liam Lawson 15 Esteban Ocon 16 Carlos Sainz 17 Alexander Albon 18 Lance Stroll 19 Pierre Gasly 20 Isack Hadjar

Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha compiuto un altro miracolo con l'Aston Martin ed è stato la grande sorpresa della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Olanda 2025 di Formula 1.

Il due volte campione del mondo ha concluso quarto con un tempo di 1:10.841 secondi, battuto solo da Lance Stroll, Oscar Piastri e Lando Norris. È stato il pilota britannico a stabilire il giro più veloce con un tempo di 1:10.278 per dare il via al weekend a Zandvoort.

Alexander Albon ha concluso al quinto posto, davanti a Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto.

La Ferrari si è piazzata appena fuori dalla top 10, con i suoi due piloti al 14° e 15° posto. Inoltre, Kimi Antonelli è uscito di pista ed è rimasto bloccato nella ghiaia, costringendolo al ritiro dalla sessione.

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Lance Stroll 4 Fernando Alonso 5 Alexander Albon 6 Max Verstappen 7 George Russell 8 Carlos Sainz 9 Gabriel Bortoleto 10 Pierre Gasly 11 Liam Lawson 12 Isack Hadjar 13 Nico Hulkenberg 14 Charles Leclerc 15 Lewis Hamilton 16 Yuki Tsunoda 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Oliver Bearman 20 Kimi Antonelli

