Charles Leclerc, Oscar Piastri, Ferrari, McLaren, Red Bull, 2025

Brutte notizie per la Ferrari che supera la McLaren nelle FP2 del GP d'Olanda

Brutte notizie per la Ferrari che supera la McLaren nelle FP2 del GP d'Olanda

Antonio Sforza

Antonio Sforza
Charles Leclerc, Oscar Piastri, Ferrari, McLaren, Red Bull, 2025

Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e concludendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.

Il due volte campione del mondo è arrivato a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.

George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti che hanno coinvolto i piloti.

Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato la seconda sessione di prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.

Resultados: FP2 GP dei Paesi Bassi

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Fernando Alonso
3Oscar Piastri
4George Russell
5Max Verstappen
6Lewis Hamilton
7Yuki Tsunoda
8Charles Leclerc
9Franco Colapinto
10Nico Hulkenberg
11Oliver Bearman
12Kimi Antonelli
13Gabriel Bortoleto
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Carlos Sainz
17Alexander Albon
18Lance Stroll
19Pierre Gasly
20Isack Hadjar

Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha compiuto un altro miracolo con l'Aston Martin ed è stato la grande sorpresa della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Olanda 2025 di Formula 1.

Il due volte campione del mondo ha concluso quarto con un tempo di 1:10.841 secondi, battuto solo da Lance Stroll, Oscar Piastri e Lando Norris. È stato il pilota britannico a stabilire il giro più veloce con un tempo di 1:10.278 per dare il via al weekend a Zandvoort.

Alexander Albon ha concluso al quinto posto, davanti a Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto.

La Ferrari si è piazzata appena fuori dalla top 10, con i suoi due piloti al 14° e 15° posto. Inoltre, Kimi Antonelli è uscito di pista ed è rimasto bloccato nella ghiaia, costringendolo al ritiro dalla sessione.

Risultati: FP1 GP d'Olanda

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Lance Stroll
4Fernando Alonso
5Alexander Albon
6Max Verstappen
7George Russell
8Carlos Sainz
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Liam Lawson
12Isack Hadjar
13Nico Hulkenberg
14Charles Leclerc
15Lewis Hamilton
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Franco Colapinto
19Oliver Bearman
20Kimi Antonelli

Classifiche F1

