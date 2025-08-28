Programma e canali TV del GP d'Olanda

Gli allenamenti di F1 inizieranno venerdì 1 agosto, in vista del Gran Premio della stagione 2025 nei Paesi Bassi.

Il circuito di Zandvoort diventerà la prossima tappa, offrendo a Lewis Hamilton in Ferrari l’occasione di sfruttare le innovazioni, a Andrea Kimi Antonelli l’opportunità di confermarsi come una rivelazione e a Carlos Sainz la sfida di ritrovare il rendimento con la Williams.

Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso puntano a consolidare il recente miglioramento tecnico del loro monoposto. Ecco tutte le informazioni necessarie per venerdì, inclusi orari e canali televisivi per America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 29 Agosto 2025

La sessione degli allenamenti inizia venerdì mattina nel continente americano. Di seguito gli orari di inizio:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 03:30 hrs Messico: 04:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 05:30 hrs Colombia: 05:30 hrs Stati Uniti (ora dell'Est): 06:30 hrs Argentina: 07:30 hrs Spagna e Italia: 12:30 hrs

Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 29 Agosto 2025

Per la seconda sessione, gli orari di inizio sono i seguenti: Stati Uniti (ora del Pacifico): 07:00 hrs Messico: 08:00 hrs Stati Uniti (ora centrale): 09:00 hrs Colombia: 09:00 hrs Stati Uniti (ora dell'Est): 10:00 hrs Argentina: 11:00 hrs Spagna e Italia: 16:00 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV?

Le seguenti emittenti detengono i diritti per trasmettere la F1 direttamente da Silverstone; consulta la programmazione locale: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

F1TV Pro è disponibile anche in alcuni paesi. Guarda il Gran Premio dei Paesi Bassi in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

