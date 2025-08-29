Un altro disastro per Antonelli, Ferrari in difficoltà per le FP1 del GP d'Olanda
Fernando Alonso ha compiuto un altro miracolo con l'Aston Martin ed è stato la grande sorpresa della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 2025.
Il due volte campione del mondo ha concluso al quarto posto con un tempo di 1:10.841 secondi, superato solo da Lance Stroll, Oscar Piastri e Lando Norris. Il pilota britannico ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:10.278.
Alexander Albon è arrivato quinto, davanti a Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto.
La Ferrari era lontana dalla top 10, con i suoi due piloti al 14° e 15° posto. Inoltre, Kimi Antonelli è finito in testacoda uscendo di pista e rimanendo impantanato nella ghiaia, costringendolo al ritiro.
Resultados: FP1 GP dei Paesi Bassi
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Lance Stroll
|4
|Fernando Alonso
|5
|Alexander Albon
|6
|Max Verstappen
|7
|George Russell
|8
|Carlos Sainz
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Pierre Gasly
|11
|Liam Lawson
|12
|Isack Hadjar
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Charles Leclerc
|15
|Lewis Hamilton
|16
|Yuki Tsunoda
|17
|Esteban Ocon
|18
|Franco Colapinto
|19
|Oliver Bearman
|20
|Kimi Antonelli
Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
