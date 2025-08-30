close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Dutch Grand Prix

Orari e canali TV per le qualifiche del GP d'Olanda 2025

Orari e canali TV per le qualifiche del GP d'Olanda 2025

Antonio Sforza
Credit for photo: Dutch Grand Prix

Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio d'Olanda del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Zandvoort ospiterà le FP3 e le qualifiche per la 15a gara del calendario, il 30 agosto. Fernando Alonso spera di proseguire la sua ottima prestazione degli ultimi giorni.

D'altra parte, Carlos Sainz spera di trovare qualcosa che possa garantirgli un risultato positivo inaspettato. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di sfruttare al meglio la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per sabato riguardo a programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma del GP d'Olanda: sabato 30 agosto

FP3

  • Spagna: 11:30 /DAZN
  • Argentina: 06:30. /Stella +
  • Colombia: 04:30. /Stella +
  • Messico: 03:30. /Fox Sport
  • Stati Uniti (Pacifico): 02:30. /ESPN

Qualità

  • Spagna: 15:00 /DAZN
  • Argentina: 10:00. /Stella +
  • Colombia: 08:00. /Star +
  • Messico: 07:00 / Fox Sports
  • Stati Uniti (Pacifico): 07:00 / ESPN

Correlato: Brutte notizie per la Ferrari che supera la McLaren nelle FP2 del GP d'Olanda

Cosa è successo nelle FP2 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e chiudendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.

Il due volte campione del mondo era a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.

George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti tra i piloti.

Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato le seconde prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Fernando Alonso
3Oscar Piastri
4George Russell
5Max Verstappen
6Lewis Hamilton
7Yuki Tsunoda
8Charles Leclerc
9Franco Colapinto
10Nico Hulkenberg
11Oliver Bearman
12Kimi Antonelli
13Gabriel Bortoleto
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Carlos Sainz
17Alexander Albon
18Lance Stroll
19Pierre Gasly
20Isack Hadjar

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda
F1 Ferrari Oggi

F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda

  • 3 ore fa
F1 Antonelli Oggi: Mercedes parla della sua continuità; si assume la responsabilità dei suoi errori
F1 Antonelli Oggi

F1 Antonelli Oggi: Mercedes parla della sua continuità; si assume la responsabilità dei suoi errori

  • 3 ore fa
F1 oggi: risultati FP1 e FP2; programma delle qualifiche olandesi
F1 Oggi

F1 oggi: risultati FP1 e FP2; programma delle qualifiche olandesi

  • 3 ore fa
Orari e canali TV per le qualifiche del GP d'Olanda 2025
GP d'Olanda

Orari e canali TV per le qualifiche del GP d'Olanda 2025

  • 3 ore fa
Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!
Ferrari

Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!

  • Ieri 21:30
Kimi Antonelli parla onestamente del suo nuovo errore alla Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli parla onestamente del suo nuovo errore alla Mercedes

  • Ieri 21:00
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play