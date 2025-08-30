Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio d'Olanda del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Zandvoort ospiterà le FP3 e le qualifiche per la 15a gara del calendario, il 30 agosto. Fernando Alonso spera di proseguire la sua ottima prestazione degli ultimi giorni.

D'altra parte, Carlos Sainz spera di trovare qualcosa che possa garantirgli un risultato positivo inaspettato. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di sfruttare al meglio la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per sabato riguardo a programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma del GP d'Olanda: sabato 30 agosto

FP3

Spagna: 11:30 /DAZN

11:30 /DAZN Argentina: 06:30. /Stella +

06:30. /Stella + Colombia: 04:30. /Stella +

04:30. /Stella + Messico: 03:30. /Fox Sport

03:30. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 02:30. /ESPN

Qualità

Spagna: 15:00 /DAZN

15:00 /DAZN Argentina: 10:00. /Stella +

10:00. /Stella + Colombia: 08:00. /Star +

08:00. /Star + Messico: 07:00 / Fox Sports

07:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 07:00 / ESPN

Cosa è successo nelle FP2 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e chiudendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.

Il due volte campione del mondo era a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.

George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti tra i piloti.

Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato le seconde prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.

