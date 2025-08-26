F1 Ferrari Oggi: Hamilton si avvia verso il peggior incubo della F1; Esortato a ritirarsi per dignità
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 26° agosto 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton si trova adesso ad affrontare la sua sfida più ardua in Ferrari, nonostante il trasferimento a Maranello avesse inizialmente alimentato le speranze per un ottavo titolo mondiale del campione britannico. LEGGI DI PIÙ
Sono emerse immagini inedite che mostrano le conseguenze dei controversi ordini di scuderia della Ferrari al Gran Premio di Miami. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton F1: Perderebbe il posto in Ferrari a causa del suo peggior nemico. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton F1: il britannico esortato a ritirarsi dalla Ferrari per dignità. LEGGI DI PIÙ
