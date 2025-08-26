Lewis Hamilton perderebbe il suo posto alla Ferrari a favore del suo peggior nemico
Lewis Hamilton perderebbe il suo posto alla Ferrari a favore del suo peggior nemico
Lewis Hamilton potrebbe perdere il suo posto in Ferrari nel 2027 a favore di uno dei suoi principali rivali.
Juan Pablo Montoya approfondisce le voci sul trasferimento di Max Verstappen, che si rincorrono per il 2026. L'ex pilota colombiano di F1 sostiene che la Red Bull Racing abbia commesso un errore non ingaggiando Carlos Sainz e suggerisce che la Ferrari potrebbe essere un'opzione interessante per Verstappen nel 2027.
Parlando a Casas De Apuestas, Montoya commenta che il 2026 rappresenterà una decisione difficile per Verstappen. "Non è una scelta semplice. Le alternative sono poche. Se Max si dichiara libero l'anno prossimo, quanti team saranno davvero disposti ad assumerlo?
"La McLaren è già fuori. La Ferrari? Potrebbe essere una possibilità. Immagino che Carlos Sainz potrebbe tornare alla Ferrari, ma sarebbe anche un'aggiunta ideale per la Red Bull.
"Questa squadra ha bisogno di esperienza. Se Max decidesse di andarsene, chi ingaggerebbero? Un altro rookie? E non avrebbe senso avere quattro rookie in due squadre in difficoltà", ha osservato.
Correlati: Informazioni inedite sulla guerra tra Hamilton e Verstappen vengono alla luce
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria È stata una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e anche i due hanno dato il massimo per conquistare le posizioni più arretrate.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha mostrato un netto miglioramento, riuscendo a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso ha disputato la sua migliore gara della stagione, ma Carlos Sainz ha concluso ben fuori dalla zona punti. Questo ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale in questa fase della stagione.
- 1. Óscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton si avvia verso il peggior incubo della F1 con la Ferrari.
- 54 minuti fa
Ecco come trascorrevano le vacanze estive di Antonelli e degli altri piloti
- 1 ora fa
ULTIME NOTIZIE: Bomba di mercato con due nuovi driver per il 2026
- Oggi 15:19
Lewis Hamilton esortato a ritirarsi dalla Ferrari per dignità
- 3 ore fa
Il cambiamento SCIOCCANTE nella vita di Toto Wolff
- 3 ore fa
Trapelate immagini inedite della disputa tra i piloti della Ferrari!
- 3 ore fa
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto