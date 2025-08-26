Lewis Hamilton perderebbe il suo posto alla Ferrari a favore del suo peggior nemico

Lewis Hamilton potrebbe perdere il suo posto in Ferrari nel 2027 a favore di uno dei suoi principali rivali.

Juan Pablo Montoya approfondisce le voci sul trasferimento di Max Verstappen, che si rincorrono per il 2026. L'ex pilota colombiano di F1 sostiene che la Red Bull Racing abbia commesso un errore non ingaggiando Carlos Sainz e suggerisce che la Ferrari potrebbe essere un'opzione interessante per Verstappen nel 2027.

Parlando a Casas De Apuestas, Montoya commenta che il 2026 rappresenterà una decisione difficile per Verstappen. "Non è una scelta semplice. Le alternative sono poche. Se Max si dichiara libero l'anno prossimo, quanti team saranno davvero disposti ad assumerlo?

"La McLaren è già fuori. La Ferrari? Potrebbe essere una possibilità. Immagino che Carlos Sainz potrebbe tornare alla Ferrari, ma sarebbe anche un'aggiunta ideale per la Red Bull.

"Questa squadra ha bisogno di esperienza. Se Max decidesse di andarsene, chi ingaggerebbero? Un altro rookie? E non avrebbe senso avere quattro rookie in due squadre in difficoltà", ha osservato.

Correlati: Informazioni inedite sulla guerra tra Hamilton e Verstappen vengono alla luce

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria È stata una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e anche i due hanno dato il massimo per conquistare le posizioni più arretrate.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha mostrato un netto miglioramento, riuscendo a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso ha disputato la sua migliore gara della stagione, ma Carlos Sainz ha concluso ben fuori dalla zona punti. Questo ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale in questa fase della stagione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!