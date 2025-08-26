Lewis Hamilton esortato a ritirarsi dalla Ferrari per dignità

Lewis Hamilton sta gradualmente perdendo il supporto mediatico a causa delle sue difficoltà in Ferrari.

Un importante quotidiano europeo gli ha recentemente consigliato di "imparare a perdere con dignità". Inoltre, il britannico ha già perso parte del supporto della Ferrari sulla stampa italiana, e il quotidiano spagnolo Marca segnala che anche in Spagna sta iniziando a calare la fiducia dei media.

L'articolo inizia criticando Oscar Piastri e Lando Norris, che accusa di mancanza di carisma e riconosce che devono il loro successo di quest'anno all'"arma nucleare" fornita loro dalla McLaren. "I bravi ragazzi non fanno rock & roll", afferma l'editorialista José Luis Ruiz, sottolineando che questo non convince un pubblico avido di emozioni.

Questo ci porta direttamente ad Hamilton, uno dei piloti più carismatici di tutti i tempi. Da quando è diventato chiaro che la SF-25 non era la vettura ideale per ottenere vittorie – a maggior ragione con Leclerc come rivale difficile da battere – il britannico ha attraversato momenti molto difficili.

Dichiararsi "inutile" è, senza dubbio, un modo triste per esigere attenzione dalla Scuderia. Sebbene la situazione attuale sia lontana dalle polemiche di Abu Dhabi 2021, è già chiaro che il pilota è alla fine di una grande carriera; ha ottenuto innumerevoli successi e ora deve imparare ad accettare la sconfitta con dignità.

Da quanti anni Lewis Hamilton ha firmato con la Ferrari?

Secondo Leo Turrini, un giornalista italiano, non sarà un accordo a breve termine: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, previsto anch'esso per il 2026.

"Lewis in rosso era un'ipotesi che sembrava appartenere ai sogni più sfrenati. Stiamo assistendo a un evento storico: un pilota così qualificato non è mai entrato in Ferrari.

"Michael Schumacher aveva vinto due campionati al suo arrivo. Stiamo assistendo a qualcosa di straordinario. Come scrive Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

L'annuncio ufficiale della Ferrari in merito alla firma del sette volte campione del mondo afferma che si tratta di un contratto pluriennale: "Comunicato del team. La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che sarà un accordo molto redditizio per il pilota britannico e che lo manterrà tra i piloti più pagati dell'intera griglia.

