Trapelate immagini inedite della disputa tra i piloti della Ferrari!

Sono emerse immagini inedite che mostrano le conseguenze dei controversi ordini di scuderia della Ferrari al Gran Premio di Miami.

Come rivelato da Sky, a fine gara Hamilton si è avvicinato a Leclerc prima della pesatura, sostenendolo con una pacca sulla spalla, un gesto che il pilota monegasco ha ricambiato, chiarendo che non c'era rancore tra loro.

Durante il 36° giro del Gran Premio, Hamilton ha chiesto al suo ingegnere Adami se fosse possibile dare l'ordine di sorpassare Leclerc. La risposta ricevuta è stata frustrante: "Te lo dirò dopo", una frase insolita in pista che ha evidenziato l'incertezza che circondava le direttive del team.

L'ex pilota Mercedes, che non aveva risparmiato sforzi, ha criticato apertamente la decisione di favorire Leclerc, affermando: "Questo non è un buon lavoro di squadra. È tutto quello che ho da dire".

Tuttavia, Hamilton non si è fermato qui. Con la rabbia crescente verso la Scuderia, il sette volte campione pronunciò la sua celebre affermazione: "Perché non ne approfitti per una tazza di tè?"

Gli eventi del weekend di Miami suscitarono aspre critiche sulla strategia della Ferrari, o sulla sua mancanza. Le comunicazioni radio divennero uno spettacolo imbarazzante, in netto contrasto con l'eccellente rapporto di Hamilton con l'ex ingegnere Mercedes Peter Bonnington.

Come si è posizionato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Nessuno dei piloti ha avuto margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è che la Williams non è riuscita a incrementare il suo vantaggio con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

