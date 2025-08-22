El BOMBAZO que tiene en la mira Ferrari

Ferrari ya tendría en la mira un bombazo que podría sacudir a toda la parrilla de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton en Ferrari han tenido una relación complicada en la F1. La trayectoria del siete veces campeón mundial con la escudería italiana se ha visto marcada por la decepción y una carga notable de negatividad. El año 2025 ha llevado a Hamilton a descender hasta quedar en sexto puesto en el campeonato de pilotos.

Esto ocurre pese al optimismo que embargó a Ferrari antes de la temporada, tras su fichaje desde Mercedes, cuando el equipo estuvo a escasos 11 puntos de lograr su primer título desde 2008 en 2024. La decisión de Hamilton de dejar Mercedes con la esperanza de volver a luchar por un histórico octavo título mundial no se ha concretado como se esperaba.

Mientras el piloto británico busca nuevas luces, Mercedes se muestra ahora como el rival más firme para competir por victorias en carrera, dejando a la Scuderia en un segundo plano. Actualmente, Ferrari se sitúa por encima de Mercedes en el campeonato de constructores, ocupando el segundo puesto. Esto se debe, en parte, a las actuaciones poco sólidas de Kimi Antonelli, el joven de 18 años que, al igual que en su etapa en Mercedes, se perfila como el favorito para sustituir a Hamilton en la escudería cuando el veterano de 40 años decida colgar los guantes.

El momento parece propicio. Hamilton verá su contrato expirar al final de la temporada 2026 y, aunque Antonelli aún no ha firmado un nuevo acuerdo, lo más probable es que opte por un contrato de un año, mientras que Mercedes ya muestra interés en contar con los servicios de Max Verstappen a corto plazo. Esto convertiría a Antonelli en la máxima prioridad de Ferrari.

Siendo italiano y tan joven, facilitaría que el conjunto vuelva a contar con una alineación en la que Charles Leclerc sea el indiscutible número uno y Antonelli el número dos.

Basta pensar en parejas icónicas como Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, Fernando Alonso y Felipe Massa, o incluso en la época dorada de Ferrari con Michael Schumacher y Rubens Barrichello. Esa es la dinámica que el equipo busca en su plantilla, algo que, a pesar de las recientes actuaciones, aún no se ha materializado con Leclerc y Hamilton.

El linaje de campeón mundial de Antonelli es innegable. Su inicio en la temporada dejó claro su potencial al lograr su primer podio y su primera pole position en las primeras 10 carreras de su año de novato; sin embargo, sus actuaciones han mostrado inconsistencias: tras alcanzar ese primer podio en Canadá, solo ha logrado sumar un punto en los siguientes cuatro fines de semana de carrera.

Será interesante ver si estas fluctuaciones se superan en su segundo año, aunque, gracias a su herencia italiana, Antonelli ya es muy querido entre los aficionados de Ferrari. El joven ya contó con un enorme apoyo en Imola, a pesar de ser piloto de Mercedes, y es probable que sienta una atmósfera similar en Monza en septiembre.

Antonelli también ha sabido sobrellevar la presión de incorporarse directamente a un equipo de gran envergadura, en lugar de ganar experiencia en escuderías menores. Todo apunta a que pronto estará listo para dar el salto al equipo más grande y exitoso de la parrilla de la Fórmula 1.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

