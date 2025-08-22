El fichaje que el 90% dentro de Ferrari NO quería hacer

Una antigua figura de la F1 ha confesado que el 90% de los expertos internos de Ferrari no apoyaron la decisión del equipo de fichar a Lewis Hamilton.

Arturo Merzario, quien corrió para varios equipos de F1 en los años setenta, declaró a La Gazzetta dello Sport que desde el principio se podía intuir que la temporada estaría plagada de problemas: "Me pareció irónico ver su reacción en Hungría.

"No es la actitud que uno esperaría de un siete veces campeón. Para mí, Hamilton se siente desbordado por Ferrari. Su llegada a Maranello fue, ante todo, una maniobra comercial. Y casi el total de los insiders de Ferrari estaban en desacuerdo, según tengo entendido", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

