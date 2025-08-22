¡EXIGEN a Ferrari fichar a un talentoso piloto latino!

Han exigido a Ferrari hacer el fichaje de un talentoso piloto latino en medio de la crisis con Lewis Hamilton.

El ex jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, en declaraciones a Blick ha sido muy crítico con Hamilton en durante las últimas semanas y ahora propone incluso un posible sustituto. A sus 94 años, Ecclestone considera que la Scuderia debe despertar de inmediato y actuar rápidamente.

Ecclestone cree que Gabriel Bortoleto podría ser el compañero ideal en el equipo de Charles Leclerc. El brasileño, actualmente en Kick Sauber, sumó catorce puntos en las últimas cuatro carreras, lo cual impresionó al ex líder de este deporte.

“Las buenas actuaciones de Bortoleto en un equipo de mitad de tabla como Sauber deberían sacudir a Ferrari de una vez. La próxima decisión sobre pilotos en Italia tiene que resolverse con el brasileño”, afirmó, viendo en él la única solución para la situación de Hamilton.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

