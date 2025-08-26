close global

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

Kimi Antonelli Oggi: Ecco come trascorrevano le vacanze; La mossa di Russell che cambierebbe il futuro

Kimi Antonelli Oggi: Ecco come trascorrevano le vacanze; La mossa di Russell che cambierebbe il futuro

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Martedi 26 agosto 2025 in Formula 1.

George Russell ha lasciato un messaggio che potrebbe cambiare il futuro di Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Dopo quattordici Gran Premi, le scuderie hanno potuto concedersi una meritata pausa estiva. Durante questo intervallo, piloti come Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lando Norris si sono goduti giorni all’insegna del relax, lontano dal ritmo serrato delle competizioni. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli, il giovane prodigio del motorsport italiano, compie 19 anni e lo festeggia in grande stile come pilota di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Johnny Herbert avverte che Andrea Kimi Antonelli rischia di subire conseguenze negative a lungo termine all’interno della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

