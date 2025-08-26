Ecco come trascorrevano le vacanze estive di Antonelli e degli altri piloti

Dopo quattordici Gran Premi, le scuderie hanno potuto concedersi una meritata pausa estiva.

Durante questo intervallo, piloti come Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lando Norris si sono goduti giorni all’insegna del relax, lontano dal ritmo serrato delle competizioni. L’arrivo dell’estate offre l’opportunità di abbracciare il sole, fare rinfrescanti tuffi e creare ricordi indimenticabili in compagnia di amici e familiari.

Tra il Gran Premio d’Ungheria e la corsa di Zandvoort sono trascorse tre settimane, mentre la pausa ufficiale per le squadre si attesta su due settimane, previa comunicazione delle date alla FIA per evitare irregolarità organizzative.

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Max Verstappen gode dell’estate insieme a Kelly Piquet

Max Verstappen è stato immortalato mentre trascorreva giornate soleggiate insieme alla compagna Kelly Piquet, a cui si affiancano la figlia Penelope e la figlia che condividono, Lily. Immortalati in un momento di spensieratezza, il pilota e la sua famiglia hanno colto l’occasione per staccare dalla routine delle piste e dedicarsi al relax in compagnia degli amici.

where’s waldo 2025 holiday edition .. hi max! pic.twitter.com/9Gc7BFxMrs — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 10, 2025

Kimi Antonelli ha deciso di lasciarsi andare fino a tarda notte in una delle discoteche più frequentate, dimostrando che anche in ferie il divertimento non manca. Le immagini riprese in uno scenario notturno mostrano il pilota in un’atmosfera di spensieratezza e allegria, evidenziando il lato umano e rilassato dei protagonisti del mondo della Formula 1.

Lando Norris, invece, è stato avvistato a Ibiza, dove ha potuto godersi momenti di relax in compagnia della sua partner. La sua presenza sull’isola, immersa nel clima estivo, ha fatto scatenare l’entusiasmo dei fan che hanno apprezzato il lato più intimo e umano del giovane pilota.

Lewis Hamilton ha infine deciso di prendersi una meritata pausa, intraprendendo un viaggio in Grecia. Il sette volte campione mondiale si è allontanato temporaneamente dalla frenesia del paddock per rigenerarsi in un contesto all’insegna del relax e della scoperta di nuovi orizzonti. Le immagini condivise rivelano un Hamilton più intimo, intento a godersi il sole e il mare, in perfetto contrasto con il ritmo serrato delle competizioni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!