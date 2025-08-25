Il grande PROBLEMA che Antonelli potrebbe avere in Mercedes
Johnny Herbert avverte che Andrea Kimi Antonelli rischia di subire conseguenze negative a lungo termine all’interno della Mercedes.
Max Verstappen continuerà a correre per il Red Bull Racing anche nel 2026, nonostante mesi di intense speculazioni su un possibile passaggio alla Mercedes. Con la squadra austriaca ben salda per la prossima stagione, tuttavia, cominciano già a circolare voci per il 2027. Dopo una vera e propria soap opera attorno al pilota, è ormai chiaro che il tetracampeggione mondo rimarrà fedele ai colori del team per l’anno prossimo.
Le prestazioni altalenanti in pista e i continui rumors avevano alimentato l’ipotesi di un cambio verso la Mercedes, soprattutto in seguito alla delicata situazione contrattuale di George Russell. L’uscita di Christian Horner, sostituito da Laurent Mekies, ha ulteriormente incrementato l’incertezza, rendendo ancora più intrigante la questione dell’evoluzione della formazione per i prossimi scenari.
Due possibili sedili
Sebbene il posto in Red Bull per la stagione prossima sia garantito, la grande incertezza riguarda se Verstappen deciderà di andarsene nel 2027 qualora la vettura non risultasse competitiva. Attualmente si ipotizzano due opzioni: Aston Martin e Mercedes. "Kimi è giovane e ha iniziato bene, ma con il passare del tempo ha faticato a mantenere il ritmo, mentre Gabriel Bortoleto sta emergendo. Le aspettative, in gran parte alimentate dalle parole di Toto, non si stanno realizzando poiché George supera le previsioni, aumentando così la pressione", commenta Herbert.
L’ex dirigente prosegue: "Non si tratta solo di giovinezza, ma di avere la forza mentale necessaria per gestire la pressione che deriva dalla vettura, dal team e dai media. L’anno prossimo potrebbe scoppiare una vera lotta tra George e Kimi, qualora Max optasse per un cambiamento. Questo quadro influirebbe anche su Aston Martin, a meno che Red Bull non offra qualcosa di veramente speciale. In uno scenario del genere temo che Kimi finirà per risentirne."
