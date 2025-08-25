close global

﻿
Charles Leclerc and Lewis Hamilton in front of Belgian GP flag colours

F1 Ferrari Oggi: Il misterioso messaggio di Hamilton; La F1 affronta le difficoltà

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 25 agosto 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc ha ammorbidito le aspre critiche rivolte al team Ferrari, guadagnando una nuova prospettiva dopo il Gran Premio d’Ungheria. LEGGI DI PIÙ

F1 CEO Stefano Domenicali ha commentato il lento avvio di Lewis Hamilton in Ferrari, mentre il campione britannico continua a puntare al suo ambizioso obiettivo: conquistare l’ottavo titolo mondiale. LEGGI DI PIÙ

Una stella emergente del motorsport è stata promossa alla famiglia Ferrari per il 2026, come annunciato recentemente dal team di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Questa settimana dà il via alla seconda metà della stagione di Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. I piloti hanno colto l’occasione della pausa estiva per ricaricare le energie e riflettere sulle sfide future. LEGGI DI PIÙ

