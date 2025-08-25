Sgridato? La stella della Ferrari ritratta le controverse critiche alla squadra

Charles Leclerc ha ammorbidito le aspre critiche rivolte al team Ferrari, guadagnando una nuova prospettiva dopo il Gran Premio d’Ungheria.

Il pilota monegasco aveva aperto la gara in modo promettente: sabato ha conquistato una pole position spettacolare, lasciando senza parole Lando Norris e Oscar Piastri della McLaren. Tuttavia, la prestazione è calata notevolmente la domenica, costringendolo a concludere al quarto posto.

A soli 27 anni, Leclerc si è mostrato visibilmente frustrato durante la gara, sfogando la sua rabbia in radio contro il team. “Sentivo già le discussioni avvenute prima della gara: è fondamentale anticipare i problemi, perché ogni errore ci costa tempo prezioso”, ha dichiarato. In un successivo intervento ha aggiunto: “È incredibilmente frustrante — abbiamo perso ogni competitività. Se fossi stato io a gestire questi aspetti, la situazione sarebbe stata diversa. Ora la vettura è praticamente inguardabile, e salire sul podio rappresenta un vero miracolo.”

Leclerc si pente delle critiche rivolte a Ferrari

Dopo aver tagliato il traguardo, il pilota ha ammesso di aver espresso le sue critiche senza conoscere appieno la gravità del problema che aveva compromesso le sue prestazioni.

“Devo ritirare quanto detto in radio: inizialmente credevo che la causa fosse un fattore specifico, ma una volta uscito dalla vettura ho ottenuto molte più informazioni”, ha spiegato Leclerc. Il pilota ha poi rivelato che il problema riguardava il telaio, una situazione inevitabile da affrontare. “Ho notato l’anomalia intorno al giro 40 e, con ogni giro, la condizione peggiorava; verso la fine eravamo indietro di due secondi, e la vettura è diventata quasi inguardabile”, ha precisato.

Questo risultato segna un inizio di stagione deludente prima della pausa estiva, dato che Leclerc non è riuscito a vincere la gara. Attualmente occupa la quinta posizione in campionato, superando il compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha vissuto giornate complicate ai margini di Budapest.

