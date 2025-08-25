PREOCCUPANTE! La F1 affronta le difficoltà di Hamilton alla Ferrari

F1 CEO Stefano Domenicali ha commentato il lento avvio di Lewis Hamilton in Ferrari, mentre il campione britannico continua a puntare al suo ambizioso obiettivo: conquistare l’ottavo titolo mondiale.

Solo Michael Schumacher ha eguagliato i sette titoli in Formula 1, mentre il grande tedesco non è mai riuscito a superare questo traguardo. D’altra parte, l’ultimo grande successo di Schumacher risale al 2020, mentre Max Verstappen ha saputo imporsi con i quattro titoli più recenti, consolidandosi come il leader indiscusso della categoria.

Hamilton aveva riposto grandi speranze nel passaggio dalla Ferrari alla Mercedes, convinto che questo cambio potesse rilanciarlo verso la vetta. Purtroppo, la spinta attesa non si è materializzata e il pilota, ormai quarantenne, si trova attualmente al sesto posto in classifica. Sebbene le possibilità di trombare il titolo per questa stagione si siano affievolite, Domenicali resta fiducioso nei confronti del futuro e nelle capacità di ripresa di Hamilton.

Durante il Gran Premio d’Ungheria, in un’intervista a Sky Sports F1, il CEO ha dichiarato: “Innanzitutto, Lewis è un vero talento e un atleta eccezionale. Anche nei momenti di difficoltà saprà reagire e sono certo che dimostrerà il motivo per cui è qui. Vuole conquistare il suo ottavo titolo mondiale e tornerà a vincere. Abbiate fiducia in lui: ci regalerà una prestazione straordinaria e si mostrerà molto, molto forte dopo la pausa estiva.”

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Cosa riserva il futuro per Hamilton?

Durante gran parte della stagione 2025, Hamilton ha mostrato segni di abbattimento, culminati con la sua giornata peggiore al Hungaroring lo scorso weekend. Eliminato nella seconda sessione di qualifiche, il pilota, che ha totalizzato 105 vittorie, non è riuscito a migliorare la sua posizione di partenza, fermandosi al dodicesimo posto, e per la prima volta in stagione non ha conquistato punti.

Il pilota si è autodefinito “inutile” dopo il disastroso spettacolo delle qualifiche di sabato, lasciando intendere che il team potrebbe ottenere risultati migliori con un’altra guida. Ha anche insinuato che problemi “dietro le quinte” stiano incidendo notevolmente sulle sue prestazioni. Pur essendo quasi certo che Hamilton concluderà la stagione vestendo ancora la Fiorano, molti già ipotizzano che nel 2026 non lo vedremo più in griglia con il celebre rosso, a causa del preoccupante calo di forma.

Recentemente, il britannico ha dichiarato di avere già lo sguardo rivolto alla prossima stagione, mentre lui e il team si preparano ad affrontare una serie di cambiamenti regolamentari. Per ora, potrà contare sulla pausa estiva per ritrovare il giusto equilibrio prima del ritorno in pista a Zandvoort, previsto per fine agosto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!