F1 Ferrari Oggi: Hamilton impone il suo grande capriccio; Cosa pensa veramente la Ferrari

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari de Sabato 23 agosto 2025 in Formula 1.

La scuderia Ferrari sta dando il massimo per il successo dell’avventura di Lewis Hamilton, concentrandosi sullo sviluppo della monoposto per il 2026. LEGGI DI PIÙ

Secondo l'ex pilota Ferrari Arturo Merzario, l’arrivo di Lewis Hamilton nel team italiano non è stato accolto con il favore sperato. Il veterano sostiene che l’ingaggio del sette volte campione del mondo sia stato, in gran parte, una mossa di marketing, poiché quasi il 90% del personale Ferrari non era preparato ad accogliere il britannico. LEGGI DI PIÙ

Potrebbero due leggende della Formula 1 unire le loro esperienze per risolvere le difficoltà che Ferrari sta affrontando con Lewis Hamilton? Senza ombra di dubbio, Charles Leclerc ha lasciato indietro sia Hamilton che Sebastian Vettel. LEGGI DI PIÙ

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha svelato chi potrebbe essere la voce ideale per interpretare il suo fedele compagno a quattro zampe, Roscoe, in un film. LEGGI DI PIÙ

