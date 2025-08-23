Sorpresa! Cosa pensa VERAMENTE la Ferrari di Hamilton

Secondo l'ex pilota Ferrari Arturo Merzario, l’arrivo di Lewis Hamilton nel team italiano non è stato accolto con il favore sperato. Il veterano sostiene che l’ingaggio del sette volte campione del mondo sia stato, in gran parte, una mossa di marketing, poiché quasi il 90% del personale Ferrari non era preparato ad accogliere il britannico.

All’inizio del 2024 era stato annunciato che Hamilton avrebbe intrapreso la sua nuova avventura a Maranello. Sebbene la scuderia abbia concluso lo scorso anno al secondo posto nel campionato costruttori e apportato modifiche alla sospensione anteriore per la stagione attuale, il pilota inglese fatica ancora a imporsi in pista: nonostante la vittoria nella gara sprint in Cina, durante il Gran Premio in Belgio si è auto-proclamato “inutile” per poi ritrattare. Ora, il suo sguardo è rivolto al prossimo anno, quando la Formula 1 promette di inaugurare una nuova era.

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Il 90% di Ferrari era contrario all’arrivo di Hamilton

Merzario ha rivelato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport che, secondo fonti interne, la maggior parte della scuderia non era entusiasta dell’arrivo del pilota inglese. L’ex campione, 82 anni, ha commentato: “L’arrivo di Hamilton a Maranello è stato principalmente una mossa commerciale. Se quasi tutti i membri del team non condividono questa scelta, è difficile mantenere la motivazione. Un pilota che si sente non valorizzato e isolato, soprattutto se parte dalla terza fila e ambisce solo a un terzo posto, perde rapidamente slancio.”

Nonostante le critiche, il pilota inglese prosegue la sua avventura in Ferrari. Il direttore del team, Frédéric Vasseur, ha espresso piena fiducia in Hamilton, mentre Merzario sottolinea che i 40 anni del campione non rappresentano una condanna definitiva. “Non è escluso dal futuro della scuderia: agirà solo quando la situazione lo richiederà, senza accontentarsi di piazzamenti mediocri. E, qualora decidesse di cambiare squadra, la sua esperienza lo renderebbe immediatamente appetibile per altri team. Hamilton ha già dimostrato il suo valore, diversamente da Leclerc, che deve ancora provare di essere un vero campione.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato