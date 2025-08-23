Hamilton e Vettel potrebbero RISOLVERE i problemi della Ferrari

Potrebbero due leggende della Formula 1 unire le loro esperienze per risolvere le difficoltà che Ferrari sta affrontando con Lewis Hamilton? Senza ombra di dubbio, Charles Leclerc ha lasciato indietro sia Hamilton che Sebastian Vettel.

Il pilota monegasco ha conquistato un vantaggio di 42 punti su Hamilton, grazie ai risultati ottenuti nelle qualifiche del 2025 (dove si è distinto con un netto 10-4), e ha confermato la sua superiorità nelle stagioni passate in rosso. Nel frattempo, mentre Hamilton fatica a salire sul podio in questa stagione, Leclerc ha già collezionato cinque podi con la vettura SF-25.

Secondo Francesco Cigarini, ex meccanico della Scuderia Ferrari, questa evidente superiorità deriva da un assetto tecnico della monoposto molto diverso da quello a cui sono abituate le due antiche glorie, globalmente vincitrici di 11 campionati.

Leclerc, infatti, predilige una configurazione estremamente precisa e un abitacolo posteriore più morbido, che richiede grande sensibilità al pilota. Quando Vettel cercò di seguire questa impostazione, apparve inesperto – e Cigarini afferma che oggi Hamilton sembra trovarsi in una situazione analoga. In modo sorprendente, l’ex tecnico ha persino ipotizzato che Hamilton possa rivolgersi a Vettel per cercare insieme una soluzione.

Lewis Hamilton and Sebastian Vettel remain good friends

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Collaboreranno Hamilton e Vettel?

Il passaggio di Vettel in Ferrari si è rivelato particolarmente frustrante. Dopo aver vinto quattro campionati consecutivi con la Red Bull dal 2010 al 2013, il tedesco ha affrontato una stagione difficile nel 2014, per poi entrare in Ferrari nel 2015, in un periodo in cui la sua popolarità era in forte ascesa. Nonostante la vittoria nella sua seconda gara in Scuderia, Vettel non è mai riuscito a riconquistare il successo e ha collezionato solo 14 trionfi tra il 2015 e il 2020, senza riuscire a riportare Ferrari ai fasti del passato.

Parallelamente, Hamilton, arrivato in modo spettacolare da Mercedes, non è ancora riuscito a salire sul podio e, con il campionato in pausa estiva, occupa il sesto posto, interrogandosi se riuscirà a ritrovare la forma vincente che gli aveva garantito sei titoli in sette anni. Le difficoltà attuali della Scuderia, unite al desiderio di riconquistare la leadership, potrebbero spingere i due piloti, pur seguendo strade diverse, a trovare un terreno comune. I commenti di Cigarini suggeriscono infatti che Hamilton possa imparare dagli errori commessi da Vettel e replicare quel modo rapido di conquistare l’affetto dei tifosi rossi, nonostante la mancanza di radici italiane. Una chiacchierata tra i due potrebbe rivelarsi determinante per superare gli ostacoli del presente.

Lewis Hamilton has only won two races since 2022

Hamilton potrà ritrovare la sua forma?

Le difficoltà di Hamilton nel 2025 lo hanno portato a definirsi addirittura “inserviente” e a suggerire che Ferrari potrebbe fare a meno del suo contributo, nonostante il contratto lo lega alla Scuderia fino alla fine del 2026. La prossima stagione, con l’introduzione di nuove normative, potrebbe rappresentare per il britannico l’opportunità di reinventarsi.

È evidente che la generazione attuale di monoposto non valorizza appieno le sue straordinarie capacità – tanto che ha vinto solo due gare dall’entrata in vigore dell’effetto suolo – mentre i modelli del 2026 potrebbero essere maggiormente in linea con il suo stile di guida.

Questa nuova era potrebbe segnare un ripensamento non solo per Hamilton, ma anche per Ferrari, che avrebbe l’occasione di riconquistare il vertice della competizione. In un simile scenario, è ipotizzabile che Hamilton possa rivolgersi a Carlos Sainz per ricevere suggerimenti utili a superare Leclerc in campionato, piuttosto che fare affidamento su Sebastian Vettel.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato