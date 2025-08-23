close global

Lewis Hamilton's profile with an edited contract and money in the background

Ce l'ha fatta! Hamilton impone il suo grande capriccio alla Ferrari

Ce l'ha fatta! Hamilton impone il suo grande capriccio alla Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton's profile with an edited contract and money in the background

La scuderia Ferrari sta dando il massimo per il successo dell’avventura di Lewis Hamilton, concentrandosi sullo sviluppo della monoposto per il 2026.

Secondo FormulaPassion si tengono in grande considerazione le preferenze del sette volte campione, in un periodo in cui Hamilton attraversa momenti difficili.

In Cina ha dimostrato margini di miglioramento vincendo una sessione, mentre il compagno Charles Leclerc guida i ritmi di gara. Una giornata complicata in Ungheria ha spinto il britannico a suggerire possibili cambiamenti, sebbene il suo impegno rimanga intatto. Bernie Ecclestone ha infine minimizzato l’ambizione per l’ottava corona, evidenziando il ruolo della safety car.

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Ferrari tiene conto delle preferenze di Hamilton

La SF-25 non è ancora la vettura sulla quale Hamilton possa fare pieno affidamento.

L’aggiornamento della sospensione posteriore ha permesso a Leclerc di esprimere al meglio le prestazioni sul circuito Hungaroring, ma Ferrari punta a un salto qualitativo per il 2026.

Diverse fonti confermano che la scuderia non sta sviluppando la monoposto esclusivamente per Hamilton: le sue preferenze e necessità al volante rappresentano aspetti fondamentali nella definizione del nuovo modello.

