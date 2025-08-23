close global

Charles Leclerc, Carlos Sainz and Fred Vasseur celebrate on the podium at the Monaco GP

F1 Ferrari oggi: richiesta di firma per un latino; notizia bomba in vista; il 90% ha respinto l'accordo

Antonio Sforza
Charles Leclerc, Carlos Sainz and Fred Vasseur celebrate on the podium at the Monaco GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di venerdì 22° agosto 2025 in Formula 1.

Ferrari F1: PRETENDE di ingaggiare un talentuoso pilota latino!. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: l'ingaggio che il 90% del team non voleva fare. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: la BOMBA che la Scuderia sta tenendo d'occhio. LEGGI DI PIÙ

  • Oggi 05:57
F1 Hamilton oggi: foto rare delle vacanze; nuovi segreti del film; informazioni sulla guerra di Verstappen
F1 Hamilton Oggi

F1 Hamilton oggi: foto rare delle vacanze; nuovi segreti del film; informazioni sulla guerra di Verstappen

  • Oggi 05:51
F1 Antonelli oggi: i trucchi di Russell; il lamento della Mercedes; potrebbe restare solo nel team
F1 Antonelli oggi

F1 Antonelli oggi: i trucchi di Russell; il lamento della Mercedes; potrebbe restare solo nel team

  • Oggi 05:48
La BOMBA che la Ferrari ha nel mirino
Ferrari

La BOMBA che la Ferrari ha nel mirino

  • Ieri 23:00
Il GRANDE LAMENTO della Mercedes con Kimi Antonelli
Mercedes

Il GRANDE LAMENTO della Mercedes con Kimi Antonelli

  • Ieri 22:30
Vengono alla luce informazioni inedite sulla guerra tra Hamilton e Verstappen
F1 2020

Vengono alla luce informazioni inedite sulla guerra tra Hamilton e Verstappen

  • Ieri 22:00
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto
 Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

  • 16 agosto

