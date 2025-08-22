CHIEDONO che la Ferrari ingaggi un talentuoso pilota latino!
Hanno chiesto alla Ferrari di ingaggiare un talentuoso pilota latinoamericano, in piena crisi con Lewis Hamilton.
L'ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone, parlando con Blick, è stato molto critico nei confronti di Hamilton nelle ultime settimane e ora sta persino proponendo un possibile sostituto. A 94 anni, Ecclestone ritiene che la Scuderia debba svegliarsi immediatamente e agire in fretta.
Ecclestone ritiene che Gabriel Bortoleto potrebbe essere il compagno di squadra ideale per la squadra di Charles Leclerc. Il brasiliano, attualmente in forza alla Kick Sauber, ha conquistato quattordici punti nelle ultime quattro gare, il che ha impressionato l'ex leader di questo sport.
"Le ottime prestazioni di Borroleto in una squadra di metà classifica come la Sauber dovrebbero dare una scossa alla Ferrari una volta per tutte. La prossima decisione sul pilota in Italia dovrà essere presa con il brasiliano", ha affermato, vedendolo come l'unica soluzione alla situazione di Hamilton.
Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
