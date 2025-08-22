La BOMBA che la Ferrari ha nel mirino

Secondo quanto riferito, la Ferrari starebbe già tenendo d'occhio una bomba che potrebbe sconvolgere l'intera griglia di Formula 1.

Lewis Hamilton e la Ferrari hanno avuto un rapporto complicato in F1. La carriera del sette volte campione del mondo con la scuderia italiana è stata segnata da delusioni e da una notevole dose di negatività. Il 2025 ha visto Hamilton scendere al sesto posto nel campionato piloti.

Questo nonostante l'ottimismo che ha attanagliato la Ferrari prima della stagione, dopo il suo passaggio dalla Mercedes, quando la squadra era a soli 11 punti dal conquistare il suo primo titolo dal 2008 nel 2024. La decisione di Hamilton di lasciare la Mercedes nella speranza di lottare ancora una volta per uno storico ottavo titolo mondiale non ha avuto i risultati attesi.

Mentre il pilota britannico cerca nuovi orizzonti, la Mercedes sembra ora essere la rivale più agguerrita per la vittoria in gara, lasciando la Scuderia in secondo piano. La Ferrari attualmente si trova sopra la Mercedes nel campionato costruttori, occupando il secondo posto.

Ciò è dovuto in parte alle prestazioni deludenti di Kimi Antonelli, il diciottenne che, come durante la sua permanenza in Mercedes, si sta affermando come il favorito per sostituire Hamilton in squadra quando il quarantenne deciderà di appendere i guanti al chiodo.

I tempi sembrano maturi. Il contratto di Hamilton scadrà alla fine della stagione 2026 e, sebbene Antonelli non abbia ancora firmato un nuovo accordo, molto probabilmente opterà per un contratto annuale, mentre la Mercedes sta già mostrando interesse a trattenere Max Verstappen a breve termine.

Questo renderebbe Antonelli la priorità assoluta per la Ferrari.

Essendo italiano e così giovane, renderebbe più facile per la squadra avere di nuovo una formazione in cui Charles Leclerc è il numero uno indiscusso e Antonelli il numero due.

Basti pensare a coppie iconiche come Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Felipe Massa, o persino all'epoca d'oro della Ferrari con Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Questa è la dinamica che il team cerca nel suo roster, qualcosa che, nonostante le recenti prestazioni, deve ancora concretizzarsi con Leclerc e Hamilton.

Il pedigree di Antonelli nel campionato del mondo è innegabile. Il suo inizio di stagione ha messo in luce il suo potenziale, ottenendo il suo primo podio e la pole position nelle prime 10 gare del suo anno da esordiente; tuttavia, le sue prestazioni hanno mostrato incoerenza: dopo aver ottenuto quel primo podio in Canada, è riuscito a conquistare solo un punto nei successivi quattro weekend di gara.

Sarà interessante vedere se queste oscillazioni verranno superate nel suo secondo anno, sebbene, grazie alle sue origini italiane, Antonelli sia già molto apprezzato dai tifosi della Ferrari. Il giovane ha già goduto di un enorme supporto a Imola, nonostante sia un pilota Mercedes, ed è probabile che percepisca un'atmosfera simile a Monza a settembre.

Antonelli ha anche gestito la pressione di entrare direttamente in una grande squadra, piuttosto che acquisire esperienza in team più piccoli. Tutto fa presagire che presto sarà pronto per il salto nel team più grande e vincente della Formula 1.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

