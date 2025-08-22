close global

lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

La firma che il 90% dei soci Ferrari NON ha voluto fare

Antonio Sforza
Un ex pilota di F1 ha confessato che il 90% degli esperti interni alla Ferrari non ha supportato la decisione del team di ingaggiare Lewis Hamilton.

Arturo Merzario, che ha corso per diversi team di F1 negli anni '70, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport che era ovvio fin dall'inizio che la stagione sarebbe stata costellata di problemi: "Ho trovato ironico vedere la sua reazione in Ungheria.

"Non è l'atteggiamento che ci si aspetterebbe da un sette volte campione. Per me, Hamilton si sente sopraffatto dalla Ferrari. Il suo arrivo a Maranello è stata, soprattutto, una manovra commerciale. E quasi tutti gli addetti ai lavori della Ferrari non erano d'accordo, per quanto ne so", ha osservato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

