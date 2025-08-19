close global

﻿
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

F1 Oggi: Forti Differenze tra Leclerc e Hamilton; Antonelli verso il sorpasso

F1 Oggi: Forti Differenze tra Leclerc e Hamilton; Antonelli verso il sorpasso

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 19 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: il giovane italiano sulla buona strada per superare Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Un ex team principal ha rivelato un piano per il ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1 dopo una deludente prima stagione in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: George Russell prende le sue difese: "Le critiche non sono la realtà". LEGGI DI PIÙ

Una rottura tra i piloti stellari Lewis Hamilton e Charles Leclerc potrebbe rivelarsi un disastro per la Ferrari la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ

