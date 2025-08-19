Antonelli verso il sorpasso su Hamilton

Si dice che Andrea Kimi Antonelli sia sulla buona strada per superare il record assoluto di Lewis Hamilton in Formula 1.

Il pilota italiano ha 64 punti nel Campionato del Mondo di F1 2025 dopo 14 gare, il che significa che è a 46 punti dal battere il record stabilito dal sette volte campione del mondo.

Nella stagione 2009, il britannico ha ottenuto 109 punti nella sua prima stagione da pilota di punta alla guida della McLaren, il numero più alto di punti ottenuto da un esordiente nei record del campionato.

Sebbene il pilota italiano abbia avuto qualche problema quest'anno, la realtà è che 46 punti sembrano realistici. Se riuscisse a risolvere i suoi problemi di fiducia con la vettura, Kimi potrebbe senza dubbio ottenere altrettanti punti e entrare nella storia della Formula 1.

Sebbene Lewis gareggiasse con un sistema di punteggio diverso all'epoca, è un dato di fatto che la prestazione di Antonelli sia notevole.

Correlato: Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!