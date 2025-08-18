F1 Oggi: Mercedes lascia un indizio importante sulla firma del pilota; Leclerc risponde alle accuse di Russell sulle irregolarità in Ferrari
F1 Oggi: Mercedes lascia un indizio importante sulla firma del pilota; Leclerc risponde alle accuse di Russell sulle irregolarità in Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 18° agosto 2025 in Formula 1.
Piero Ferrari ha individuato una possibile causa del periodo difficile che la Scuderia sta attraversando nel 2025 sin dall’arrivo di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Mario Isola, direttore di Pirelli – fornitore ufficiale dei pneumatici in Formula 1 – ha annunciato che il marchio intende apportare importanti cambiamenti già dal 2026 per migliorare le prestazioni dei pneumatici da pioggia. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc ha espresso il suo sincero apprezzamento per lo stile audace con cui Lewis Hamilton si distingue fuori pista. Il pilota monegasco ha trascorso 14 weekend di Gran Premi al fianco dell’inglese, a seguito del trasferimento storico di Hamilton dalla Mercedes all’inizio della stagione 2025. LEGGI DI PIÙ
Secondo Ralf Schumacher, l'attuale clamore mediatico intorno ad Andrea Kimi Antonelli risulta prematuro. L'ex pilota tedesco ritiene infatti che non sia ancora il momento di definire l'italiano della Mercedes "il nuovo Max Verstappen". LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff ha recentemente lasciato intendere che uno dei suoi piloti potrebbe passare a un’altra scuderia di Formula 1 già dal 2026. LEGGI DI PIÙ
