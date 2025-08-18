Leclerc rivela cosa pensa VERAMENTE di Hamilton

Charles Leclerc ha espresso il suo sincero apprezzamento per lo stile audace con cui Lewis Hamilton si distingue fuori pista. Il pilota monegasco ha trascorso 14 weekend di Gran Premi al fianco dell’inglese, a seguito del trasferimento storico di Hamilton dalla Mercedes all’inizio della stagione 2025.

Nonostante la prima campagna di Hamilton in Ferrari non sia andata come previsto, Leclerc ha riconosciuto il valore del nuovo compagno, lodando la sua capacità di rimanere fedele a se stesso e, in particolare, il suo inconfondibile modo di vestirsi nel paddock. Anche correndo per il team più prestigioso della Formula 1, Hamilton sorprende sempre con scelte originali e audaci: le sue tenute, che alternano capi innovativi al classico rosso Ferrari, lo rendono immediatamente riconoscibile agli occhi di tutti.

In un’intervista per il Go Wild Podcast di PUMA – partner della Ferrari F1 – Leclerc ha confidato al leggendario Colin Jackson che, tra tutti nel paddock, lo stile di Hamilton spicca davvero. Parlando di chi, nell’attuale griglia, lascia un segno indelebile anche fuori pista, il monegasco ha dichiarato: "Si percepisce chiaramente una forte impronta nel mondo della moda e uno stile personale unico. Ciò che ammiro di lui è la capacità di vestirsi sempre al meglio, a prescindere dai gusti: ogni sua comparsa è una dichiarazione di intenti, in cui la sua tenuta lo delinea all’istante, conferendogli un’identità inconfondibile. Senza dubbio, è proprio Lewis."

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Charles Leclerc destaca a Lewis Hamilton como icono de estilo en el paddock

Leclerc e Hamilton, con lo sguardo rivolto al rilancio della Ferrari

Con la pausa estiva alle porte, sia Hamilton che Leclerc sfrutteranno il break per analizzare una stagione iniziale complicata come compagni di squadra. Il monegasco è riuscito a salire sul podio in diverse occasioni nel 2025, mentre Hamilton non è ancora riuscito a raggiungere la top three in nessun Gran Premio.

Il campione quarantenne nutriva grandi speranze di tornare a contendersi il titolo con Ferrari, ma, pur essendo alla settima stagione in rosso, Leclerc fatica ancora a imporsi in modo costante nella lotta per il campionato piloti.

La scuderia di Maranello dovrà fare squadra dopo la pausa estiva per esaurire al massimo il potenziale del proprio progetto in vista del 2025. Lavorando fianco a fianco, Leclerc e Hamilton dovranno puntare a consolidare il secondo posto in classifica dei costruttori, elementare per una ripresa che faccia onore alla storica tradizione della Ferrari.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato