F1 Ferrari Oggi: Leclerc rivela cosa pensa veramente di Hamilton; Temono molto una squalifica imminente
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di lunedi 18° agosto 2025 in Formula 1.
Charles Leclerc ha scalato la griglia partendo dalla pole position al Gran Premio d’Ungheria, ma domenica pomeriggio non è riuscito a trovare il podio. LEGGI DI PIÙ
Ferrari ha perso ritmo verso la fine del Gran Premio d'Ungheria domenica, un calo che potrebbe essere collegato alle preoccupazioni emerse dopo la squalifica di Lewis Hamilton in Cina all’inizio dell’anno. LEGGI DI PIÙ
Piero Ferrari ha individuato una possibile causa del periodo difficile che la Scuderia sta attraversando nel 2025 sin dall’arrivo di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc ha espresso il suo sincero apprezzamento per lo stile audace con cui Lewis Hamilton si distingue fuori pista. Il pilota monegasco ha trascorso 14 weekend di Gran Premi al fianco dell’inglese, a seguito del trasferimento storico di Hamilton dalla Mercedes all’inizio della stagione 2025. LEGGI DI PIÙ
