Leclerc risponde alle accuse di Russell sulle irregolarità in Ferrari

Charles Leclerc ha scalato la griglia partendo dalla pole position al Gran Premio d’Ungheria, ma domenica pomeriggio non è riuscito a trovare il podio.

Il pilota della Ferrari ha spiegato che, dalla seconda metà della gara, si è presentato un problema che ha frenato le sue ambizioni. La pole, infatti, non si è tradotta in vittoria, lasciandolo con una frustrazione ben visibile sul volto.

Il malfunzionamento è emerso quando, per una decisione strategica, Lando Norris ha preso il comando della gara. Con una sola sosta, Norris è riuscito a dominare il circuito dell’Hungaroring, mentre il compagno di McLaren, Oscar Piastri, lo ha raggiunto a circa 20 giri dalla fine.

In seguito, una lotta serrata ha visto George Russell mettere pressione su Leclerc: nonostante una difesa energica, il britannico lo ha superato, costandogli una penalizzazione di 5 secondi e un punto di penalità. Durante la fase finale, il ritmo della Ferrari è stato così lento da far emergere dubbi, secondo Russell, sul rispetto delle normative FIA in merito al deterioramento dell’ala. Pur trovando interessante tale ipotesi, Leclerc si è dichiarato restio a confermare alcunché.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Problema con il telaio

“Naturalmente, non avevo tutte le informazioni mentre guidavo, ma ora le ho a disposizione”, ha dichiarato Leclerc ai media al circuito. “Dalla 40ª curva in poi il telaio ci ha giocato un brutto scherzo.” Il pilota non ha fornito ulteriori dettagli sull’anomalia, aggiungendo: “Da quel momento mi sono sentito come un passeggero nella mia stessa auto. Non avevo il controllo e la frustrazione in cabina era enorme. In un primo momento ho ipotizzato che il problema derivasse da un’impostazione modificata troppo presto nella gara, ma si è rivelato diversamente.”

“Sono davvero deluso e frustrato”, ha continuato il monegasco. “Oggi avevamo una chiara opportunità per vincere una gara quest’anno. Nei primi giri avevamo la velocità necessaria e dominavamo la pista, e anche nella seconda parte siamo rimasti competitivi, almeno fino al giro 40.

Purtroppo, negli ultimi 30 giri abbiamo perso circa 45 secondi. È una grande delusione, ma così funziona il mondo delle corse. Ora che conosco cosa avveniva dietro le quinte, comprendo che ci sono situazioni difficili da prevedere.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!