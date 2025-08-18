Hamilton e la Ferrari temono molto una squalifica imminente
Ferrari ha perso ritmo verso la fine del Gran Premio d'Ungheria domenica, un calo che potrebbe essere collegato alle preoccupazioni emerse dopo la squalifica di Lewis Hamilton in Cina all’inizio dell’anno.
Il sette volte campione del mondo fu squalificato a Shanghai, poiché la piastra antigraffio della sua Ferrari non raggiungeva i minimi 9 mm richiesti.
Durante la stagione 2025, Ferrari non è potuta abbassare troppo il proprio SF-25 per evitare un eccessivo deterioramento della piastra, riducendo così il rischio di una nuova squalifica. In Ungheria, Leclerc ha mostrato un ritmo impressionante ottenendo la pole position e tenendo a bada Oscar Piastri per gran parte della gara. Tuttavia, a partire dalla 40ª svolta, il ritmo ha cominciato a calare, permettendo a George Russell di recuperare terreno e conquistare l’ultimo gradino del podio.
Dopo la gara, Russell ha dichiarato ai media che la Ferrari sembrava aver ridotto deliberatamente la velocità per proteggere il fondo vettura di Leclerc, come poté constatare osservando da dietro. "Non vuol dire che siano prossimi all'illegalità", ha sottolineato Russell, aggiungendo: "Considerando i tempi sul giro e la modalità motore adottata, questa è l'unica spiegazione che abbiamo, e nonostante ciò siamo molto soddisfatti del risultato".
I commenti di Russell riaccendono i timori di una squalifica per Ferrari
In un'intervista post-gara, Leclerc ha attribuito il calo del ritmo del team al telaio, senza sollevare dubbi riguardo a un possibile eccessivo deterioramento del fondo vettura. "Dalla 40ª svolta abbiamo riscontrato un problema al telaio e ora ne conosco più dettagli", ha spiegato.
"Sinceramente, in macchina non mi era chiaro cosa stesse accadendo. Credevo si trattasse di una situazione sotto il nostro controllo, ma mi sbagliavo", ha aggiunto. "Purtroppo, il problema al telaio ci ha colpiti duramente. È davvero frustrante lottare per la vittoria, partire con un ritmo promettente e finire per perderlo tutto."
Alla fine, Leclerc si è accontentato del quarto posto in un weekend deludente per il pilota in pole, che ha anche subito una penalizzazione di cinque secondi per una guida erratica nel duello con Russell.
