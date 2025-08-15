close global

﻿
Hamilton, Ferrari, socials

Notizie di oggi su Hamilton in F1: parla del suo futuro; Alonso lo ha sottovalutato; suggerito il ritiro

Notizie di oggi su Hamilton in F1: parla del suo futuro; Alonso lo ha sottovalutato; suggerito il ritiro

Antonio Sforza
Hamilton, Ferrari, socials

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di venerdì 15° agosto 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: NOTIZIA DELL'ULTIMO MINUTO - Manda un MESSAGGIO FORTE sul suo futuro. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Fernando Alonso lo ha sottovalutato alla McLaren, sostengono. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Ralf Schumacher dice: "Non escludo di lasciare la Ferrari alla fine del 2025". LEGGI DI PIÙ

