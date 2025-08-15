Lewis Hamilton è stato al centro delle polemiche dopo la gara ungherese, soprattutto dopo le sue dichiarazioni intense e discutibili. Il pilota britannico, che a volte appare emotivo nelle interviste, ha nuovamente suscitato sospetti, sollevando dubbi sul suo futuro in Formula 1.

Ralf Schumacher, che in precedenza aveva criticato il sette volte campione, non esclude che Hamilton abbandoni la competizione prima del previsto: "Lewis ha i mezzi per farlo.

"Potrebbe dire: 'È ora di provare qualcosa di diverso, magari anche dedicarsi al cinema', e a 40 anni questo cambiamento non sembrerebbe irragionevole", ha commentato l'ex pilota tedesco.

Ha ricordato che, di recente, molti hanno criticato le sue previsioni, ma ora, con le parole di Hamilton stesso, si profila la possibilità di una conclusione della carriera a fine anno. Le voci si stanno intensificando e l'incertezza sul futuro dell'iconico pilota in Formula 1 rimane nell'aria.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

