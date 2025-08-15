Sostengono che Fernando Alonso abbia sottovalutato Lewis Hamilton

Hanno confermato che Fernando Alonso ha sminuito Lewis Hamilton durante il periodo in cui hanno corso insieme in McLaren.

Jo Ramírez, ex meccanico messicano, ha dichiarato in un'intervista con ESPNMX: “Alonso non avrebbe mai immaginato che Hamilton si sarebbe rivelato un fenomeno.

"Mai. Il pilota spagnolo aveva detto: ‘Hamilton sarà il mio compagno, un novellino, perfetto: lo accolgo a braccia aperte’. Solo dopo l'inizio delle gare si è reso conto del talento speciale di Hamilton.

"Ciò che ho sempre apprezzato di McLaren – e continua a piacermi – è la loro politica di non favoritismi nei confronti di alcun pilota.”

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

