Notizie F1 Kimi Antonelli: Il piano; Decisione ufficiale presa; Si discute sulla sostituzione
Notizie F1 Kimi Antonelli: Il piano; Decisione ufficiale presa; Si discute sulla sostituzione
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 08 agosto 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli F1: Mercedes svela il piano per riportare in pista il pilota. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Mercedes parla APERTAMENTE del suo sostituto. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Mercedes svela l'errore che lo ha rovinato: "Gli ha tolto tutta la fiducia". LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: la Mercedes ufficializza una decisione preoccupante per l'italiano. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari
Notizie Ferrari F1: Test fraudolenti; risposta alle lamentele della star
- Ieri 23:00
F1 Hamilton oggi
Notizie F1 di Lewis Hamilton: il nuovo lavoro; la verità ufficiale sul suo annuncio; la Ferrari gli avvantaggia
- Ieri 22:00
F1 Antonelli oggi
Notizie F1 Kimi Antonelli: Il piano; Decisione ufficiale presa; Si discute sulla sostituzione
- Ieri 21:00
Ferrari
UFFICIALE: La verità dietro l'AD di Lewis Hamilton (e ha a che fare con il Messico)
- Ieri 20:00
Ferrari
La Ferrari RISPONDE alle DURE lamentele della sua più grande star
- Ieri 19:00
Mercedes
La Mercedes ufficializza una decisione preoccupante per Kimi Antonelli
- Ieri 18:00
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto
Tranquillità per Antonelli? Russell spera in un'estate senza annunci Mercedes
- 5 agosto