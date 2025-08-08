Mercedes svela l'errore che ha rovinato Kimi Antonelli: "Gli ha tolto tutta la fiducia"
La Mercedes ha ammesso qual è stato l’errore che ha rovinato la stagione 2025 di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1.
Toto Wolff, team principal, ha riconosciuto su Motorsport.com che il team ha sbagliato in una decisione chiave che alla fine ha penalizzato il giovane pilota: "Abbiamo cercato di risolvere un problema con l’aggiornamento di Imola, un miglioramento meccanico.
"E questo può aver risolto o meno un problema, ma ha permesso che qualcos’altro si infilasse nella macchina, portando instabilità che ha praticamente tolto tutta la fiducia ai piloti, e ci sono volute alcune gare per rendercene conto.
"Ovviamente siamo stati anche un po’ ingannati da Montreal; pensi che forse non sia così grave. Alla fine siamo giunti alla conclusione che andava tolto, l’abbiamo rimosso e la macchina è tornata al suo passo solido", ha rivelato.
Correlato: Mercedes parla APERTAMENTE del sostituto di Antonelli
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
