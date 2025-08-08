Mercedes parla APERTAMENTE del sostituto di Antonelli

Toto Wolff ha confermato a un media italiano che la Mercedes ha avuto colloqui con Max Verstappen.

Il team principal ha spiegato le ragioni di questo avvicinamento. Anche se non poteva offrirgli un sedile per la stagione 2026 di Formula 1, l’austriaco si dice soddisfatto di George Russell e Kimi Antonelli. "Sì", ha affermato Wolff con convinzione quando è stato chiesto da La Gazzetta dello Sport della conferma di Russell, soprattutto dopo l’annuncio di Verstappen di restare in Red Bull.

"Ho sempre espresso la mia soddisfazione per il team, per Russell e per Kimi Antonelli, ma all’improvviso sono sorti dubbi sul futuro di Max. Per questo è stato necessario avviare una conversazione con lui.

"Non ho mai smesso di essere chiaro con George: c’era il 90% di probabilità che restasse con noi, ma era comunque indispensabile parlare con Verstappen. Ora che tutto è tornato al suo posto, possiamo riprendere la normalità", ha commentato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

