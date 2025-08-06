F1 Ferrari Oggi: Leclerc manda un messaggio forte a Hamilton; ha SCIOCCATO Horner mentre aumentano le voci

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 6 agosto 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc ha rivelato problemi “impossibili” sulla sua monoposto SF-25 al Gran Premio d'Ungheria, generando preoccupazione per la crisi di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Se comenta che l'antico equipaggio di Lewis Hamilton, Mercedes, sarebbe stato pronto a reincorporarlo, solo un anno dopo che il vostro campione mondiale ha deciso di cambiare aria e passare alla Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha dichiarato di voler restare al di fuori della controversia che attualmente divide il paddock, incentrata sull'esonero di Christian Horner, ex direttore della Red Bull. LEGGI DI PIÙ

La forte tensione che ha caratterizzato il Gran Premio d’Ungheria ha scosso l’intero paddock, soprattutto dopo il crollo emotivo di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

